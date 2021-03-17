Если мы уменьшим социальные контакты, локдаун будет не нужен – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивного карантина пока достаточно, но если красный уровень эпидемической опасности распространится на преобладающее большинство областей, то правительство усилит карантин – и будет локдаун.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Ситуация с коронавирусом неутешительна, очень много госпитализаций и тяжелых случаев. Новые штаммы вируса быстро распространяются, ведут к более тяжелым последствиям, к сожалению.

Сейчас у нас продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций – вводите дополнительные ограничения...

Будет ли локдаун для всей страны? Это зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемические меры, если мы уменьшим социальные контакты – то локдаун будет не нужен.

В то же время, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины. Но правительство сделает все, чтобы этого не произошло".

Детали: Шмыгаль отметил, что сейчас есть все основания говорить, что "адаптивный карантин – это эффективный механизм, и он работает".