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Литвин проиграл выборы ректора в университете Шевченко

Среда, 17 марта 2021, 17:23
Литвин проиграл выборы ректора в университете Шевченко

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.

Источник: BBC-Украина

Детали: Отмечается, что лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Кто из них станет руководителем столичного вуза станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Известно, что в голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанты колледжей. Выборы нового ректора проводят за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Напомним:

  • 11 марта стало известно, что Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко.
  • Литвин заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Речь шла о расследовании по ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
  • 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".
  • УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.

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Темы: образование
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