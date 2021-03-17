Литвин проиграл выборы ректора в университете Шевченко
Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.
Источник: BBC
Детали: Отмечается, что лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.
Кто из них станет руководителем столичного вуза станет известно после того, как состоится второй тур голосования.
Известно, что в голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанты колледжей. Выборы нового ректора проводят за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.
Напомним:
- 11 марта стало известно, что Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко.
- Литвин заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Речь шла о расследовании по ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
- 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".
- УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.