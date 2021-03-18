Дубінський заявив, що офіс Зеленського причетний до витоку розмови Порошенка і Байдена

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що офіс президента вимагав його участі у пресконференції, де опублікували плівки розмов п’ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена.

Джерело: заява Дубінського

Пряма мова: "Саме офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою "плівок Порошенка – Байдена". І саме офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки.

Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамії".

Деталі: Дубінський заявив, що не має жодного відношення до публікації та тиражування "плівок Деркача" і обіцяє викрити 18 березня людей, які до цього причетні.

Нардеп, якого виключили із партії "Слуга народу", назвав Арахамію: "обісцяним щуром, який намагається замести свої сліди у справі Порошенка-Байдена".

Що було раніше: