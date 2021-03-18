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Дубінський заявив, що офіс Зеленського причетний до витоку розмови Порошенка і Байдена

Четвер, 18 березня 2021, 12:13

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що офіс президента вимагав його участі у пресконференції, де опублікували плівки розмов п’ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена.

Джерело: заява Дубінського

Пряма мова: "Саме офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою "плівок Порошенка – Байдена". І саме офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки.

Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамії".

Деталі: Дубінський заявив, що не має жодного відношення до публікації та тиражування "плівок Деркача" і обіцяє викрити 18 березня людей, які до цього причетні.

Нардеп, якого виключили із партії "Слуга народу", назвав Арахамію: "обісцяним щуром, який намагається замести свої сліди у справі Порошенка-Байдена".  

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
  • Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.
  • Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам зі Сполученими Штатами.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДубінськийПорошенкоБайден


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