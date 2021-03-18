Дубинский заявил, что офис Зеленского причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена
Народный депутат Александр Дубинский заявил, что офис президента Владимира Зеленского требовал его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.
Источник: заявление Дубинского
Прямая речь: "Именно офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной Рады по теме "пленок Порошенко - Байдена". И именно офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал соответствующие пленки.
Так вот, специально для аферистов и мошенников с улицы Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался. И тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии".
Детали: Дубинский заявил, что не имеет никакого отношения к публикации и тиражированию "пленок Деркача" и обещает разоблачить 18 марта людей, которые к этому причастны.
Нардеп, которого исключили из партии "Слуга народа", назвал Арахамию: "обоссаной крысой, который пытается замести свои следы в деле Порошенко-Байдена".
Что предшествовало:
- 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
- По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
- В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
- Контрразведка США считает Андрея Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой повлиять на результаты волеизъявления американцев.
- Президент Украины Владимир Зеленский заверил Соединенные Штаты, что Украина не позволит себе любое вмешательство в выборы в США и не нанесет вред партнерским отношениям с Соединенными Штатами.