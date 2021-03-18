Дубинский заявил, что офис Зеленского причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что офис президента Владимира Зеленского требовал его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Источник: заявление Дубинского

Прямая речь: "Именно офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной Рады по теме "пленок Порошенко - Байдена". И именно офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал соответствующие пленки.

Так вот, специально для аферистов и мошенников с улицы Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался. И тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии".

Детали: Дубинский заявил, что не имеет никакого отношения к публикации и тиражированию "пленок Деркача" и обещает разоблачить 18 марта людей, которые к этому причастны.

Нардеп, которого исключили из партии "Слуга народа", назвал Арахамию: "обоссаной крысой, который пытается замести свои следы в деле Порошенко-Байдена".

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