Матч "Шахтар" - "Рома" без глядачів: у донецькому клубі різко відповіли столичній владі

Рішення київської влади заборонити доступ глядачів на футбольні матчі через ситуацію з коронавірусом викликало обурення керівництва та вболівальників донецького "Шахтаря", в клубі озвучили свої претензії керівництву міста.

Джерело: гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін в Facebook

Деталі: Палкін зокрема запитує, чому рішення про проведення матчу без глядачів було прийнято фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників були в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва.

У клубі також цікавляться, чому роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою в 35 тисяч, хоча реальна цифра, кількості уболівальників, які мали бути присутніми на матчі, не перевищує 14 тисяч.

Пряма мова: "Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, в той час як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижче, ніж у перерахованих вище закладах.

У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?".

Деталі: Палкін відзначає, що ФК "Шахтар" і вболівальники клубу по всій Україні "уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення", хоча припускає, що ці питання залишаться без відповідей.

Відзначається, що вболівальниквм клубу повернуть витрачені на купівлю квитків кошти.

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