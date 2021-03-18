На Львівщині з 19 березня посилюють карантин

У Львівській області вводять суворий локдаун з 19 по 29 березня у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Джерело: сайт Львівської облдержадміністрації

Пряма мова першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика: "Посилення карантинних обмежень невідворотне. Епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня".

Деталі: На Львівщині заборонять:

роботу барів, ресторанів, кафе тощо – вони зможуть надавати послуги доставки замовлень та замовлень на винос,

роботу торговельно-розважальних центрів та закладів розважальної діяльності;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

роботу спортивних та фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків.

Будуть дозволені:

діяльність магазинів, 60 % площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, кормами тощо;

діяльність фінансових установ, операторів поштового зв’язку, медичної та ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування), СТО, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

збирання і заготівлі відходів,

надання телекомунікаційних послуг з прийманням відвідувачів за попереднім записом;

робота автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та дотримання протиепідемічних заходів.

Що було раніше: Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.

На території Харківської області посилюють карантинні обмеження з 18 березня, а у Львові з 19 березня.

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