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На Львівщині з 19 березня посилюють карантин

Четвер, 18 березня 2021, 15:43
Фото КМДА

У Львівській області вводять суворий локдаун з 19 по 29 березня у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Джерело: сайт Львівської облдержадміністрації  

Пряма мова першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика: "Посилення карантинних обмежень невідворотне. Епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня".

Деталі: На Львівщині заборонять:

  • роботу барів, ресторанів, кафе тощо – вони зможуть надавати послуги доставки замовлень та замовлень на винос,
  • роботу торговельно-розважальних центрів та закладів розважальної діяльності;
  • роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • роботу спортивних та фітнес-центрів, басейнів;  
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
  • роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • діяльність непродовольчих ринків.

Будуть дозволені:

  • діяльність магазинів, 60 % площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, кормами тощо;
  • діяльність фінансових установ, операторів поштового зв’язку, медичної та ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування), СТО, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • збирання і заготівлі відходів,
  • надання телекомунікаційних послуг з прийманням відвідувачів за попереднім записом;
  • робота автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та дотримання протиепідемічних заходів.

Що було раніше: Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня. 

На території Харківської області посилюють карантинні обмеження з 18 березня, а у Львові з 19 березня.

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин


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