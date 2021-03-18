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Во Львовской области с 19 марта усиливают карантин

Четверг, 18 марта 2021, 15:43
Фото КГГА

Во Львовской области вводят строгий локдаун с 19 по 29 марта в связи с ростом количества больных COVID-19.

Источник: сайт Львовской облгосадминистрации

Прямая речь первого заместителя председателя Львовской ОГА Андрея Годика: "Усиление карантина неотвратимо. Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню".

Детали: Во Львовской области запретят:

  • работу баров, ресторанов, кафе и т.д. – они смогут предоставлять услуги доставки заказов и заказов на вынос,
  • работу торгово-развлекательных центров и учреждений развлекательной деятельности;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • работу спортивных и фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
  • работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов вечера до 6 часов утра, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков.

Будут разрешены:

  • деятельность магазинов, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, кормами и тому подобное;
  • деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, медицинской и ветеринарной практики, АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • сбор и заготовка отходов,
  • предоставление телекоммуникационных услуг с приемом посетителей по предварительной записи;
  • работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
  • осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что было раньше: Мэр Киева сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля. 

На территории Харьковской области усиливают карантин с 18 марта, а во Львове с 19 марта. 

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Темы: Львовщинакоронавирускарантин


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