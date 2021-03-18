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Суд виправдав Пашинського

Четвер, 18 березня 2021, 17:07
Суд виправдав Пашинського

Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу.

Джерело: захист Пашинського в коментарі УП, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Деталі: Адвокати Пашинського повідомили, що суд ухвалив виправдальний вирок.

Також захист нагадує, що прокуратура може подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо: У березні в справі Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу, потерпілий відкликав позов.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
  • Пашинському ДБР вручило обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Пашинськийсуд
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