Суд виправдав Пашинського

Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу.

Джерело: захист Пашинського в коментарі УП, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Деталі: Адвокати Пашинського повідомили, що суд ухвалив виправдальний вирок.

Також захист нагадує, що прокуратура може подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо: У березні в справі Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу, потерпілий відкликав позов.

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