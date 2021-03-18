Суд виправдав Пашинського
Четвер, 18 березня 2021, 18:07
Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу.
Джерело: захист Пашинського в коментарі УП, Васильківський міськрайонний суд Київської області
Деталі: Адвокати Пашинського повідомили, що суд ухвалив виправдальний вирок.
Також захист нагадує, що прокуратура може подати апеляцію на це рішення.
Нагадаємо: У березні в справі Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу, потерпілий відкликав позов.
Передісторія:
- Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
- Пашинському ДБР вручило обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї.
Роман Петренко, УП