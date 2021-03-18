Суд оправдал Пашинского

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Источник: защита Пашинского в комментарии УП, Васильковский горрайонный суд Киевской области

Детали: Адвокаты Пашинского сообщили, что суд вынес оправдательный приговор.

Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.

Напомним: В марте в деле Пашинского потерпевший отозвал иск.

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