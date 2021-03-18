Суд оправдал Пашинского
Четверг, 18 марта 2021, 18:07
Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.
Источник: защита Пашинского в комментарии УП, Васильковский горрайонный суд Киевской области
Детали: Адвокаты Пашинского сообщили, что суд вынес оправдательный приговор.
Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.
Напомним: В марте в деле Пашинского потерпевший отозвал иск.
Предыстория:
- Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде держания под стражей без права внесения залога.
- 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
- Пашинскому ГБР вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия.
Роман Петренко, УП