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Суд оправдал Пашинского

Четверг, 18 марта 2021, 17:07
Суд оправдал Пашинского

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Источник: защита Пашинского в комментарии УП, Васильковский горрайонный суд Киевской области

Детали: Адвокаты Пашинского сообщили, что суд вынес оправдательный приговор.

Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.

Напомним: В марте в деле Пашинского потерпевший отозвал иск.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде держания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
  • Пашинскому ГБР вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия.

Роман Петренко, УП

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Темы: Пашинскийсуд
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