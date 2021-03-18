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РНБО збереться у п’ятницю – джерело

Четвер, 18 березня 2021, 22:01
РНБО збереться у п’ятницю – джерело

Рада нацбезпеки й оборони України збереться у п’ятницю, проте невідомо, що розглядатимуть на порядку денному.

Джерело: джерело "Української правди" в Офісі президента

Деталі: Зазначається, що засідання заплановане на 17:00 19 березня.

Порядок денний не озвучують.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: РНБО
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