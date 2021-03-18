РНБО збереться у п’ятницю – джерело
Четвер, 18 березня 2021, 23:01
Рада нацбезпеки й оборони України збереться у п’ятницю, проте невідомо, що розглядатимуть на порядку денному.
Джерело: джерело "Української правди" в Офісі президента
Деталі: Зазначається, що засідання заплановане на 17:00 19 березня.
Порядок денний не озвучують.
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- 26 лютого РНБО ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.
Українська правда