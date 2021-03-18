СНБО соберется в пятницу – источник
Четверг, 18 марта 2021, 22:01
Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется в пятницу, однако неизвестно, что будут рассматривать на повестке дня.
Источник: источник "Украинской правды" в Офисе президента
Детали: Отмечается, что заседание запланировано на 17:00 19 марта.
Повестку дня не озвучивают.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 26 февраля СНБО принял максимальные санкции, позвляет законодательство, в отношении должностных лиц, которые предали Украину.
Украинская правда