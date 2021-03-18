СНБО соберется в пятницу – источник

Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется в пятницу, однако неизвестно, что будут рассматривать на повестке дня.

Источник: источник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Отмечается, что заседание запланировано на 17:00 18 марта.

Повестку дня не озвучивают.

Предыстория: