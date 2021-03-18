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СНБО соберется в пятницу – источник

Четверг, 18 марта 2021, 23:01

Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется в пятницу, однако неизвестно, что будут рассматривать на повестке дня.

Источник: источник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Отмечается, что заседание запланировано на 17:00 18 марта.

Повестку дня не озвучивают.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: СНБО


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