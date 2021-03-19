Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Місцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть – Зеленський

П'ятниця, 19 березня 2021, 20:57

Президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо місцева влада виплачуватиме громадянам та бізнесу матеріальну допомогу через жорсткий карантин, держава її подвоїть.

Джерело: Зеленський у відеозверненні після засідання РНБО

Пряма мова Зеленського: "У січні з введенням локдауну уряд підготував широкий комплекс підтримки - це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація по частковому безробіттю, податкові канікули та інші стимули.

Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, повинна подумати і місцева влада. Та разом із посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки тих категорій громадян та бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої "червоної зони".

Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі...

...Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення однієї з моїх передвиборчих обіцянок – а саме про економічний паспорт українця.

За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти"

Нагадаємо

  • Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".
  • У Київській області запроваджують суворий карантин з 21 березня до 9 квітня — на цей період забороняється робота ТРЦ, закладів культури, непродовольчих ринків, а заклади харчування можуть працювати лише на винос та доставку.
  • За минулу добу в Україні діагностували 15 850 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 444 особи, зафіксовано 262 смерті, одужало 4 592 людини.

Роман Петренко, УП
Теми: Зеленськийдітикарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загострення на Донбасі не вплине критично на переговори – Мендель

фото, відеоУПЦ МП провела в ряді міст кількатисячні заходи попри пандемію

ЄС заявив, що поки не може ділитися вакцинами з біднішими країнами

На Київщині викрили "реабілітаційний центр", де катували людей

У Миколаєві запроваджують жорсткий карантин

Від кулі снайпера у суботу загинув мешканець Кропивницького

Усі новини...
Зеленський
В Офісі Зеленського "зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар" у НБУ
Зеленський: Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет
Посольство США: Байден зателефонує Зеленському
Останні новини
22:31
Новини економіки: концесія аеропортів, арешт акцій "Мотор Січ"
21:46
Загострення на Донбасі не вплине критично на переговори – Мендель
21:11
фотоУ Києві пройшла акція солідарності з білорусами
20:39
Трамп готує власну соціальну мережу – радник
20:15
Байден розчарований виходом Туреччини зі Стамбульської конвенції
19:44
фото, відеоУПЦ МП провела в ряді міст кількатисячні заходи попри пандемію
19:24
ФК "Львів" сенсаційно переміг "Шахтар", "Динамо" долає "Рух"
18:39
Посол РФ: відносини Росії і Британії майже мертві
17:59
Біля Водяного стріляли з гранатометів, воїни ООС не постраждали
17:50
ЄС заявив, що поки не може ділитися вакцинами з біднішими країнами
Усі новини...