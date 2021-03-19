Місцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть – Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо місцева влада виплачуватиме громадянам та бізнесу матеріальну допомогу через жорсткий карантин, держава її подвоїть.
Джерело: Зеленський у відеозверненні після засідання РНБО
Пряма мова Зеленського: "У січні з введенням локдауну уряд підготував широкий комплекс підтримки - це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація по частковому безробіттю, податкові канікули та інші стимули.
Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, повинна подумати і місцева влада. Та разом із посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки тих категорій громадян та бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої "червоної зони".
Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі...
...Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення однієї з моїх передвиборчих обіцянок – а саме про економічний паспорт українця.
За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти"
Нагадаємо:
- Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".
- У Київській області запроваджують суворий карантин з 21 березня до 9 квітня — на цей період забороняється робота ТРЦ, закладів культури, непродовольчих ринків, а заклади харчування можуть працювати лише на винос та доставку.
- За минулу добу в Україні діагностували 15 850 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 444 особи, зафіксовано 262 смерті, одужало 4 592 людини.