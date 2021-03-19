На Київщині вводять суворий карантин

У Київській області запроваджують суворий карантин з 21 березня до 9 квітня, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: голова Київської ОДА Василь Володін на брифінгу 19 березня, протокол засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій

Пряма мова Володіна: "Враховуючи стрімке зростання кількості захворювань на коронавірус, а також різке зростання випадків, коли пацієнти з COVID потребують госпіталізації, було зібрано позачергове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій та прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону… з 21 березня".

Деталі: Комісія заборонила:

проводити релігійні богослужіння, якщо не забезпечено наявності в споруді, приміщенні не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, в кількості більшій, ніж 50 % місць для сидіння (перевізник несе відповідальність за дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту);

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо). Дозволено робити доставку замовлень, замовлення на винос та діяльність закладів громадського харчування в аеропорту;

роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами (не більше одного покупця на 20 квадратних метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів);

приймання відвідувачів магазинами, які торгують непродовольчими товарами (реалізація зазначеної групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос);

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови дотримання карантинних заходів;

приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів);

роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків/павільйонів та ярмарків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю тощо.

Що було раніше: Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві". Згідно з даними МОЗ, у "червоній" зоні заборонені перевезення пасажирів.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: