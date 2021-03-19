Степанов запевняє, що в Україні не буде локдауну

В Україні не буде локдауну, діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Степанова: "В Україні не буде третього локдауна, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження. У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження.

Київ вчора ввів такі жорсткі карантинні обмеження, місцева влада Львова, Вінниці. Ефективність цих заходів ми бачимо на прикладі Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися ".

Деталі: Степанов додав, що "Київ додає ще 207 ліжок з киснем, щоб не було передумов для колапсу".

Нагадаємо: Кілька днів тому Степанов заявляв, що якщо 50-70% всіх областей виявляться в "червоній" зоні, вся країна піде на жорсткий карантин.