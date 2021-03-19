Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов запевняє, що в Україні не буде локдауну

П'ятниця, 19 березня 2021, 23:48

В Україні не буде локдауну, діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Степанова: "В Україні не буде третього локдауна, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження. У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження.

Київ вчора ввів такі жорсткі карантинні обмеження, місцева влада Львова, Вінниці.  Ефективність цих заходів ми бачимо на прикладі Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися ".

Деталі: Степанов додав, що "Київ додає ще 207 ліжок з киснем, щоб не було передумов для колапсу".

Нагадаємо: Кілька днів тому Степанов заявляв, що якщо 50-70% всіх областей виявляться в "червоній" зоні, вся країна піде на жорсткий карантин.

Теми: СтепановМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі загинув український військовий

Степанов запевняє, що в Україні не буде локдауну

Мобільний госпіталь в Івано-Франківську вже пустує

Новини 19 березня: санкції РНБО, нові карантинні зони

відеоМісцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть – Зеленський

РНБО запроваджує санкції проти двох десятків надрокористувачів

Усі новини...
Степанов
Україна переходить до другого етапу вакцинації – Степанов 
Степанов порахував, що Україна має отримати ще 4 млн вакцин у березні-квітні
Степанов припускає, що спалах COVID триватиме до кінця квітня
Останні новини
00:50
В Криму іноземцям заборонили володіти землею
00:47
Зеленський анонсував запровадження економічних паспортів 
00:15
На Донбасі загинув український військовий
23:48
Степанов запевняє, що в Україні не буде локдауну
23:17
Мобільний госпіталь в Івано-Франківську вже пустує
22:44
660 тисяч за день: Британія встановила новий рекорд щеплень
22:16
У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій
22:02
Новини економіки: страйк залізничників, справа Рожкової та ОПУ
21:51
РНБО не подобається монополія на ринку цифрового ТБ – Данілов
21:38
Новини 19 березня: санкції РНБО, нові карантинні зони
Усі новини...