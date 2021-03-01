Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сплив останній день справи Татарова: слідство і прокуратура її не завершили

Понеділок, 1 березня 2021, 23:10
Сплив останній день справи Татарова: слідство і прокуратура її не завершили
ФОТО WZ.LVIV.UA

Правоохоронці не завершили слідство у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча суд наказав зробити це до 1 березня.

Джерело: коментар Служби безпеки, Офісу генпрокурора та адвоката підозрюваного Максима Микитася "Українській правді"

Деталі: У Службі безпеки зазначили, що після відмови суду продовжити строки слідства прокурор зобов’язаний протягом п’яти дній вчинити одну з дій:

  1. закрити кримінальне провадження;
  2. звернутись до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
  3. звернутись до суду із обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Водночас, станом на вечір 1 березня прокурор нічого з переліченого не зробив.

В Офісі генпрокурора також сказали, що "дії щодо завершення розслідування… на сьогоднішній день не вчиняються".

Крім того, прокуратура запевняє, що подала апеляційну скаргу на рішення суду, який не продовжив строки слідства.

Водночас, в ухвалі суду йдеться, що вона не підлягає оскарженню.

Артур Габрієлян, адвоката одного з підозрюваних Максима Микитася, сказав УП, що рішення суду набуває чинності одразу.

Що було раніше: У справі Татарова залишався один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.

Читайте також: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно Татарова. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику голови ОП. Його підозрюють у посередництві під час передачі хабара експерту. Йдеться про справу забудовника Максима Микитася, в якого Татаров працював юристом.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
  • НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровкорупціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Татаров
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: