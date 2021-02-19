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Санкції для Медведчука: голова СБУ розповів про хитрощі з літаками

П'ятниця, 19 лютого 2021, 19:36
Санкції для Медведчука: голова СБУ розповів про хитрощі з літаками

Санкції стосовно нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб ґрунтуються, зокрема, на матеріалах Служби безпеки України про постачання вугілля на окупований Донбас, СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Володимира Путіна літав до Росії. 

Джерело: голова СБУ Іван Баканов, коментуючи рішення РНБО, сайт спецслужби

Пряма мова: "Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії".

Деталі: Баканов також розповів, що після запроваджених у січні санкцій до літаків Віктора Медведчука й Тараса Козака кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – вводять інших юросіб.

Тому СБУ рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які літали до РФ, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

За словами Баканова, у гібридній війні треба працювати на випередження і системно.

Передісторія: 

  • 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які записані на Козака, але контролюються Медведчуком.
  • За даними DT.ua, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.
  • Ці санкції застосовано, бо Служба безпеки веде кримінальне провадження за ст. 258 ч. 5 щодо фінансування тероризму

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"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчуксанкціїРНБОСБУавіа
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