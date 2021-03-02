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Зеленський після щеплення від COVID-19: "Вакцинуйтесь – не робіть собі нерви"

Вівторок, 2 березня 2021, 15:40
Зеленський після щеплення від COVID-19: Вакцинуйтесь – не робіть собі нерви

Президент Володимир Зеленський після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) закликав українців записуватися на добровільну вакцинацію і "не робити собі нерви".

Джерело: Facebook

Пряма мова: "Своїм особистим прикладом демонструю, що вакцинація важлива, необхідна та цілком безпечна.

І боятися треба не вакцинації, а брехні окремих українських політиків, яка розповсюджується швидше від будь-яких інфекцій і небезпечна для здоров’я всіх категорій громадян…

Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви".

Деталі: Зеленський нагадав, що вакцина AstraZeneca (Covishield) сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів.

За словами президента, вакцин від коронавірусу буде достатньо, щоб у 2021 році забезпечити всіх охочих.

Він додав, що вакцинація є добровільною, але українці відповідальні за своє здоров’я та безпеку.

Зеленський зазначив, що саме вакцинація від COVID-19 ключ до звичного, нормального життя: "без карантинних обмежень, масок та дотримання дистанції".

Зокрема, у кожній області країни діє план вакцинації. Також запровадили дистанційний запис на вакцинацію. Його можна зробити на порталі та в застосунку "Дія" або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ.

Що було раніше: 2 березня президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19 у військовому госпіталі на Луганщині.

Передісторія: 

  • 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
  • За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особаму різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей. Критики вказують на низький рівень добровільної вакцинації в Україні.
  • Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.
  • Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинаціїпроти COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно провакцинувався від коронавірусного захворювання COVID-19 та сказав, що президент Зеленський вакцинуватимуться з військовими. Міністр зазначив, що його щеплення і вакцинація президента Зеленського стали можливими після внесення змін до Національного плану вакцинації. Глава держави і очільник МОЗ перехворіли на коронавірус у 2020 році. 

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвакцинаціякоронавірусCovid-2019
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