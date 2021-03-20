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"Британский" штамм коронавируса есть по всей стране – Степанов

Суббота, 20 марта 2021, 00:41
Британский штамм коронавируса есть по всей стране – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мутировавший вид коронавируса, так называемый "британский" штамм, уже есть по всей стране.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (мутировавший штамм – УП) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что "британский" штамм есть по всей стране".

Детали: По словам министра, распространение новой разновидности коронавируса означает, что эпидемиологическая ситуация в стране будет и в дальнейшем напряженная. На это влияет большая скорость заражения "британским" штаммом.

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Напомним:

  • По состоянию на 4 марта было известно лишь о 2 случаях британского варианта COVID-19 в Киеве. В середине марта сообщалось, что новый вид коронавируса есть на территориях Винницкой и Закарпатской областей.
  • Британский штамм коронавируса втрое более заразен и имеет короткий инкубационный период – 1-3 дня.

Украинская правда

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Темы: коронавирусСтепанов
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