"Британский" штамм коронавируса есть по всей стране – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мутировавший вид коронавируса, так называемый "британский" штамм, уже есть по всей стране.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (мутировавший штамм – УП) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что "британский" штамм есть по всей стране".

Детали: По словам министра, распространение новой разновидности коронавируса означает, что эпидемиологическая ситуация в стране будет и в дальнейшем напряженная. На это влияет большая скорость заражения "британским" штаммом.

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