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ООС: окупанти вичікували до засідання підгрупи ТКГ, а тоді вбили бійця ЗСУ

Субота, 20 березня 2021, 08:17

За добу 19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, один український військовий загинув.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.

Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл українських позицій на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

У штабі ООС пов'язують дії окупантів із засіданням безпекової підгрупи ТКГ.

Дослівно: "Вчора протягом дня окупанти утримувались від провокацій у зв'язку з ініційованим Українською делегацією у Тристоронній контактній групі позачерговим засіданням безпекової підгрупи, яке було викликане систематичними грубими порушеннями режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ ОРДЛО та загибеллю військовослужбовця Збройних Сил України.

Вчергове зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, гранатометів та стрілецької зброї різних типів".

Більше деталей: Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту на СММ ОБСЄ та підготовлено матеріали для оприлюднення фактів грубих порушень режиму припинення вогню з боку окупантів перед європейською та світовою спільнотою.

Від початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню - неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ за поточну добу немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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