ООС: оккупанты выжидали до заседания подгруппы ТКГ, а потом убили бойца ВСУ

За сутки 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный погиб.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Из стрелкового оружия противник совершил обстрел украинских позиций на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

В штабе ООС связывают действия оккупантов с заседанием безопасности подгруппы ТКГ.

Дословно: "Вчера в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным Украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе внеочередным заседанием безопасности подгруппы, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

В очередной раз сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов".

Больше деталей: Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту на СММ ОБСЕ, подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом.

С начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди военнослужащих ВСУ за текущие сутки нет.