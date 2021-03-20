Пожежа в будинку для літніх у Харкові: підозрювані залишаться під вартою
Субота, 20 березня 2021, 09:16
Суд продовжив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".
Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Таке рішення прийняв Київський райсуд Харкова у п'ятницю.
Пряма мова: "Всім чотирьом суд продовжив утримання під вартою без визначення застави".
Передісторія:
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, в якій загинули 15 людей і семеро отримали травми.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату. Згодом їх узяли під варту.