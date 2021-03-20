Пожежа в будинку для літніх у Харкові: підозрювані залишаться під вартою

Суд продовжив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таке рішення прийняв Київський райсуд Харкова у п'ятницю.

Пряма мова: "Всім чотирьом суд продовжив утримання під вартою без визначення застави".

Передісторія: