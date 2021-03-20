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Пожар в доме престарелых Харькова: подозреваемые останутся под стражей

Суббота, 20 марта 2021, 09:16
Пожар в доме престарелых Харькова: подозреваемые останутся под стражей

Суд продлил меры пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Такое решение принял Киевский райсуд Харькова в пятницу.

Прямая речь: "Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога".

Предыстория:

  • 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в котором погибли 15 человек и семеро получили травмы.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. Позже их арестовали.

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Темы: Харьковпожарсуд
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