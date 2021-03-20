Пожар в доме престарелых Харькова: подозреваемые останутся под стражей
Суббота, 20 марта 2021, 09:16
Суд продлил меры пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".
Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Интерфакс-Украина"
Детали: Такое решение принял Киевский райсуд Харькова в пятницу.
Прямая речь: "Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога".
Предыстория:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в котором погибли 15 человек и семеро получили травмы.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. Позже их арестовали.