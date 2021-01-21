Харківський пансіонат, де загинули 15 людей, працював без документів – ОДА
Четвер, 21 січня 2021, 18:19
Харківський приватний пансіонат для літніх людей "Золотий час", де виникла пожежа і загинули 15 осіб, не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
Джерело: директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, якого цитує Укрінформ
Пряма мова Шпараги: "Такої структури, такої установи в жодному реєстрі України не існує. Хто і для чого зібрав цих людей у одному місці, нам невідомо. Це треба з’ясувати. Немає жодних даних, скільки там взагалі перебувало людей.
Зараз вживаємо заходів, щоб розселити вцілілих в інтернатні заклади області".
Передісторія:
- 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, спалахнула пожежа. Нині вона локалізована. Загинуло 15 осіб, ще 11 - постраждали.
- За даними Офісу генпрокурора, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження - за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову взяти кримінальну справу під особистий контроль.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання Кабміну.