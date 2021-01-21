Харківський пансіонат, де загинули 15 людей, працював без документів – ОДА

Харківський приватний пансіонат для літніх людей "Золотий час", де виникла пожежа і загинули 15 осіб, не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.

Джерело: директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, якого цитує Укрінформ

Пряма мова Шпараги: "Такої структури, такої установи в жодному реєстрі України не існує. Хто і для чого зібрав цих людей у одному місці, нам невідомо. Це треба з’ясувати. Немає жодних даних, скільки там взагалі перебувало людей.

Зараз вживаємо заходів, щоб розселити вцілілих в інтернатні заклади області".

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