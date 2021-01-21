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Харківський пансіонат, де загинули 15 людей, працював без документів – ОДА

Четвер, 21 січня 2021, 17:19
Харківський пансіонат, де загинули 15 людей, працював без документів – ОДА

Харківський приватний пансіонат для літніх людей "Золотий час", де виникла пожежа і загинули 15 осіб, не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.

Джерело: директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, якого цитує Укрінформ

Пряма мова Шпараги: "Такої структури, такої установи в жодному реєстрі України не існує. Хто і для чого зібрав цих людей у одному місці, нам невідомо. Це треба з’ясувати. Немає жодних даних, скільки там взагалі перебувало людей.

Зараз вживаємо заходів, щоб розселити вцілілих в інтернатні заклади області".

Передісторія:

  • 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, спалахнула пожежа. Нині вона локалізована. Загинуло 15 осіб, ще 11 - постраждали.
  • За даними Офісу генпрокурора, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження - за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову взяти кримінальну справу під особистий контроль.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання Кабміну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківпожежа
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