Біля резиденції Зеленського вимагали звільнити Стерненка
Біля резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі під Києвом у понеділок пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, засудженого до більш ніж 7 років ув'язнення у справі викрадення і катування людини.
Джерело: телеграм-канал прихильників Стерненка "Самозахист"
Деталі: Як зазначають учасники акції, в ній брали участь декілька сотень людей.
Вони вирушили о 16 годині від метро "Видубичі" до Конча-Заспи. Біля резиденції їх зустрів наряд поліції.
Учасники вимагали звільнити Стерненка, а також підозрюваного у справі Павла Шеремета – Андрія Антоненка.
Як видно з опублікованого в мережі фото й відео, вони розгорнули великий банер "Мовчання тримає за гратами", а також почепили плакати й листівки на огорожу.
Також учасники палили фаєри.
Прихильники Стерненка зазначили, що в понеділок продовжать "вимагати справедливого правосуддя для Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та всіх політв’язнів".
Їхня акція запланована о 9 годині ранку біля готелю "Президент Готель" (вул.Госпітальна, 12), де судді з усієї країни обиратимуть членів Вищої ради правосуддя. Як зазначається у дописі каналу, учасники вимагатимуть змін правил добору членів ВРП, "куди мають увійти порядні люди, які не дозволять тримати патріотів та безневинних людей за гратами і відпускати вбивць та корупціонерів".
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним.
- У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
- 27 лютого в Києві пройшла ще одна акція на підтримку Стерненка. Наступну акцію заплановано на 9 березня.
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