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Біля резиденції Зеленського вимагали звільнити Стерненка

Понеділок, 8 березня 2021, 20:57
Yaroslav Antonyak/Facebook

Біля резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі під Києвом у понеділок пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, засудженого до більш ніж 7 років ув'язнення у справі викрадення і катування людини.

Джерело: телеграм-канал прихильників Стерненка "Самозахист"

Деталі: Як зазначають учасники акції, в ній брали участь декілька сотень людей.

Вони вирушили о 16 годині від метро "Видубичі" до Конча-Заспи. Біля резиденції їх зустрів наряд поліції.

Учасники вимагали звільнити Стерненка, а також підозрюваного у справі Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

 
"Самозахист"

Як видно з опублікованого в мережі фото й відео, вони розгорнули великий банер "Мовчання тримає за гратами", а також почепили плакати й листівки на огорожу.

 
Yaroslav Antonyak/Facebook

Також учасники палили фаєри.

Прихильники Стерненка зазначили, що в понеділок продовжать "вимагати справедливого правосуддя для Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та всіх політв’язнів".

Їхня акція запланована о 9 годині ранку біля готелю "Президент Готель" (вул.Госпітальна, 12), де судді з усієї країни обиратимуть членів Вищої ради правосуддя. Як зазначається у дописі каналу, учасники вимагатимуть змін правил добору членів ВРП, "куди мають увійти порядні люди, які не дозволять тримати патріотів та безневинних людей за гратами і відпускати вбивць та корупціонерів".

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Українська правда
Теми: СтерненкоакціїЗеленський


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