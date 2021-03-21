Порушення "тиші" на Донбасі скоротилися майже втричі за час перемир’я — ТКГ

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі скоротилася у 2,8 рази за час перемир’я.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Telegram

Деталі: Зазначається, що з 27 липня по 10 березня кількість порушень "тиші", за даними ОКП ОС, становила 890 випадків. Для порівняння, за аналогічний період 2019-2020 року кількість порушень становила 2498 випадків.

До 27 липня на тиждень фіксували до 50 грубих порушень - це випадки застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та снайперського вогню. Повідомляється, що після запровадження режиму перемир’я кількість грубих порушень зменшилась майже у 10 разів.

Разом з тим, починаючи з кінця жовтня відзначається тенденція до збільшення кількості порушень "тиші" і зростання людських жертв. Втрати до 27 липня становили 15 осіб на тиждень, а після оголошення перемир’я вони зменшились у 7 разів і до кінця 2020 року не перевищували 2 випадків на тиждень.

Водночас, "з початку 2021 року внаслідок відчутного загострення ситуація дещо змінилася, і показники втрат демонструють тенденцію до зростання. Так за даними УС СЦКК середньодобова кількість бойових втрат ЗС України складає 6 осіб на тиждень".

Передісторія: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню.