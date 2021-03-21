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Нарушения "тишины" на Донбассе сократились почти втрое за время перемирия - ТКГ

Воскресенье, 21 марта 2021, 01:50

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось в 2,8 раза за время перемирия.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Telegram

Детали: Отмечается, что с 27 июля по 10 марта количество нарушений "тишины", по данным ОКП ОС, составило 890 случаев. Для сравнения, за аналогичный период 2019-2020 года количество нарушений составило 2498 случаев.

До 27 июля в неделю фиксировали до 50 грубых нарушений - это случаи применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и снайперского огня. Сообщается, что после введения режима перемирия количество грубых нарушений уменьшилось почти в 10 раз.

Вместе с тем, начиная с конца октября отмечается тенденция к увеличению количества нарушений "тишины" и рост человеческих жертв. Потери до 27 июля составляли 15 человек в неделю, а после объявления перемирия они уменьшились в 7 раз и до конца 2020 года не превышали 2 случаев в неделю.

В то же время, "с начала 2021 года вследствие ощутимого обострения ситуация несколько изменилась, и показатели потерь демонстрируют тенденцию к росту. Так по данным УС СЦКК среднесуточное количество боевых потерь ВС Украины составляет 6 человек в неделю".

Предыстория: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассТКГвойна


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