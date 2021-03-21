Силовики подрались с протестующими возле отделения, где держали участника акции под ОП

Между правоохранителями и сторонниками Сергея Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве - в этом отделении удерживали задержанного на акции под Офисом президента ветерана Влада Сорда.

Источник: Hromadske, "Рух опору капітуляції" в Facebook, "Громадське радіо"

Детали: Отмечается, что под отделением возникли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ. В "РОК" отмечают, что есть травмированные.

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из участка и повезла в ИВС.

Как уточнил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок, ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Что предшествовало: Раньше в полиции сообщали, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.

Напомним: