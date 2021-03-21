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Силовики подрались с протестующими возле отделения, где держали участника акции под ОП

Воскресенье, 21 марта 2021, 02:55
РОК

Между правоохранителями и сторонниками Сергея Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве - в этом отделении удерживали задержанного на акции под Офисом президента ветерана Влада Сорда.

Источник: Hromadske, "Рух опору капітуляції" в Facebook, "Громадське радіо"

Детали: Отмечается, что под отделением возникли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ. В "РОК" отмечают, что есть травмированные.

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из участка и повезла в ИВС.

Как уточнил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок, ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Что предшествовало: Раньше в полиции сообщали, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.

Напомним:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой. По его словам, большинство митингующих не нарушали порядок, в то же время несколько десятков человек "будут нести ответственность за хулиганские действия".
  • Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.
  • Полиция начала уголовное производство по факту событий на акции. Событие квалифицировали как хулиганство.

Темы: СтерненкоОфис президента


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