Завдяки вакцинації локдауни підуть в минуле – прогноз BioNTech

Засновники BioNTech Уюр Шахін та його дружина Озлем Тюречі очікують, що практика локдаунів вже скоро залишиться у минулому завдяки масовій вакцинації населення проти коронавірусу.

Джерело: інтерв'ю керівників Biontech виданню Die Welt

Деталі: Шахін та Тюречі висловили думку, що коронавірус не зникне, проте жорсткі карантинні обмеження в Німеччині та інших країнах ЄС будуть зняті до осені цього року. Аналогічний шлях чекає і на Сполучені Штати.

За словами засновників BioNTech, мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid, проте вже до кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях.

Пряма мова Шахіна: "У багатьох країнах Європи та у США наприкінці літа ми, мабуть, досягнемо того, що нам більше не доведеться оголошувати локдауни".

Нагадаємо:

У Євросоюзі планують запровадити для громадян "паспорти вакцинації" вже влітку. Власники таких "сертифікатів про Covid" зможуть подорожувати між державами-членами ЄС без необхідності карантину. Враховуватиметься вакцинація препаратами компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Johnson & Johnson.