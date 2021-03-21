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Благодаря вакцинации локдауны уйдут в прошлое – прогноз BioNTech

Воскресенье, 21 марта 2021, 08:32
Благодаря вакцинации локдауны уйдут в прошлое – прогноз BioNTech
Фото: Shutterstock

Учредители BioNTech Уюр Шахин и его жена Озлем Тюречи ожидают, что практика локдаунов уже скоро останется в прошлом благодаря массовой вакцинации населения против коронавируса.

Источник: интервью руководителей Biontech изданию Die Welt

Детали: Шахин и Тюречи высказали мнение, что коронавирус не исчезнет, ​​однако жесткие карантинные ограничения в Германии и других странах ЕС будут сняты до осени этого года. Аналогичный путь ожидает и Соединенные Штаты.

По словам основателей BioNTech, пройдет еще минимум год, прежде чем человечеству удастся взять под контроль ситуацию по распространению Covid, однако уже к концу лета благодаря прививкам отпадет необходимость в жестких ограничениях.

Прямая речь Шахина: "Во многих странах Европы и в США в конце лета мы, пожалуй, достигнем того, что нам больше не придется объявлять локдауны".

Напомним:

В Евросоюзе планируют ввести для граждан "паспорта вакцинации" уже летом. Владельцы таких "сертификатов про Covid" смогут путешествовать между государствами-членами ЕС без необходимости карантина. Учитываться будет вакцинация препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.

"Украинская правда" в Threads

Темы: локдаунвакцинациякоронавирус
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