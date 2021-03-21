Після погрому ОП прихильниками Стерненка підхід до будівлі перекрили

21 березня, після нічної акції прихильників Сергія Стерненка, прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Увечері 20 березня на Банковій мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни й бруківку фарбою та намагалися підпалити будівлю.

У неділю вранці до розмальованого фасаду та потрощених дверей центрального входу в ОПУ журналістів не підпускають.

Поліцейські на Банковій проводять слідчі дії.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента. Дії мітингувальників кваліфікували як хуліганство.

Фото Ельдара Сарахмана

Фото Ельдара Сарахмана

фото Ельдара Сарахмана

Нагадаємо: Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.