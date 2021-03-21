Після погрому ОП прихильниками Стерненка підхід до будівлі перекрили
21 березня, після нічної акції прихильників Сергія Стерненка, прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.
Джерело: кореспондент УП з місця події
Деталі: Увечері 20 березня на Банковій мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни й бруківку фарбою та намагалися підпалити будівлю.
У неділю вранці до розмальованого фасаду та потрощених дверей центрального входу в ОПУ журналістів не підпускають.
Поліцейські на Банковій проводять слідчі дії.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента. Дії мітингувальників кваліфікували як хуліганство.
Нагадаємо: Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.