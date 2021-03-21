После погрома ОП сторонниками Стерненко подход к зданию перекрыли
21 марта, после ночной акции сторонников Сергея Стерненко, проход к зданию Офиса президента перекрыли правоохранители.
Источник: корреспондент УП с места события
Детали: Вечером 20 марта на Банковой митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены и бусчатку краской и пытались поджечь здание.
В воскресенье утром к раскрашенному фасаду и разбитым дверям центрального входа в ОПУ журналистов не подпускают.
Полицейские на Банковой проводят следственные действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту событий под Офисом президента. Действия митингующих квалифицировали как хулиганство.
Напомним: Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.