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После погрома ОП сторонниками Стерненко подход к зданию перекрыли

Воскресенье, 21 марта 2021, 10:36
После погрома ОП сторонниками Стерненко подход к зданию перекрыли
Фото Эльдара Сарахмана, УП

21 марта, после ночной акции сторонников Сергея Стерненко, проход к зданию Офиса президента перекрыли правоохранители.

Источник: корреспондент УП с места события

Детали: Вечером 20 марта на Банковой митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены и бусчатку краской и пытались поджечь здание.

В воскресенье утром к раскрашенному фасаду и разбитым дверям центрального входа в ОПУ журналистов не подпускают.

Полицейские на Банковой проводят следственные действия.

Полиция открыла уголовное производство по факту событий под Офисом президента. Действия митингующих квалифицировали как хулиганство.

фото Эльдара Сарахмана
фото Эльдара Сарахмана
фото Эльдара Сарахмана
фото Эльдара Сарахмана
фото Эльдара Сарахмана
фото Эльдара Сарахмана

Напомним: Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.

Эльдар Сарахман, Светлана Кизилова, Украинская правда

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Темы: Офис президентаСтерненкомитингиполиция
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