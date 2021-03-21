В Офисе президента считают убытки из-за погрома здания протестующими

Повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн гривен, в течение 72 часов надо смыть краску, которой залили стены во время митинга в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Украинской правде сообщили в ОП, что по предварительным оценкам, повреждения здания на Банковой оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Сейчас специалисты уточняют объем убытков из-за 1 разбитого и 14 залитых краской окон на первом этаже, повреждения нескольких дверей, сожженного окна второго этажа и возгорания на чердаке из-за попадания фейерверков.

Фасад от первого до третьего подъезда в несколько слоев расписан разноцветными надписями "Свободу Стерненко", "Аваков черт" и "ACAB". В ОП отмечают, что этим нанесен значительный ущерб внешнему виду здания.

Также вечером накануне все этажи ОП были заполнены дымом.

Работы по уборке начнут уже в воскресенье, но продлятся они более одного дня. Химическая обработка поверхностей запланирована на понедельник. Окно, чтобы заменить разбитое, закажут на следующей неделе.

Дословно: "Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими".

Напомним: