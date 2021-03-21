Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Акція під ОП: у "Слузі народу" закликали добиватися чесного суду іншими методами

Неділя, 21 березня 2021, 12:36
Акція під ОП: у Слузі народу закликали добиватися чесного суду іншими методами

14 нардепів з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Джерело: повідомлення Микити Потураєва у Facebook

Деталі: У зверненні йдеться, що представники фракції СП "обурені екстремістським характером, якого набула протестна акція біля будівлі Офісу президента", та засуджують акти вандалізму, здійснені окремими мітингувальниками.

Також наголошується, що запорукою звільнення несправедливо звинувачених або засуджених людей стане перезавантаження судової системи та продовження реформ правоохоронних органів. Парламентарі вважають, що "саме на цьому мають бути сконцентровані зусилля" громадянського суспільства та активістів.

Дослівно: "Верховенства права та чесного і справедливого правосуддя в Україні слід добиватись вагомими та обґрунтованими вимогами, а не радикалістськими діями та популістськими лозунгами.

Ми закликаємо наших колег у владі взяти до уваги необхідність прискорення роботи з очищення судової системи".

Нардепи, що долучилися до звернення: Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Єлизавета Богуцька, Вікторія Подгорна, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Марина Бардіна, Ігор Василів, Мар'ян Заблоцький, Дмитро Гурін, Мар'яна Безугла, Олена Шуляк, Дмитро Костюк.

Нагадаємо:

  • Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
  • В МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не заважали учасникам акції на Банковій.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфікували як хуліганство.
  • 21 березня прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуСтерненкосудмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: