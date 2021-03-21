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Акція під ОП: у "Слузі народу" закликали добиватися чесного суду іншими методами

Неділя, 21 березня 2021, 13:36

14 нардепів з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Джерело: повідомлення Микити Потураєва у Facebook

Деталі: У зверненні йдеться, що представники фракції СП "обурені екстремістським характером, якого набула протестна акція біля будівлі Офісу президента", та засуджують акти вандалізму, здійснені окремими мітингувальниками.

Також наголошується, що запорукою звільнення несправедливо звинувачених або засуджених людей стане перезавантаження судової системи та продовження реформ правоохоронних органів. Парламентарі вважають, що "саме на цьому мають бути сконцентровані зусилля" громадянського суспільства та активістів.

Дослівно: "Верховенства права та чесного і справедливого правосуддя в Україні слід добиватись вагомими та обґрунтованими вимогами, а не радикалістськими діями та популістськими лозунгами.

Ми закликаємо наших колег у владі взяти до уваги необхідність прискорення роботи з очищення судової системи".

Нардепи, що долучилися до звернення: Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Єлизавета Богуцька, Вікторія Подгорна, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Марина Бардіна, Ігор Василів, Мар'ян Заблоцький, Дмитро Гурін, Мар'яна Безугла, Олена Шуляк, Дмитро Костюк.

Нагадаємо:

  • Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
  • В МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не заважали учасникам акції на Банковій.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфікували як хуліганство.
  • 21 березня прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.

Українська правда
Теми: Слуга народуСтерненкосудмітинги


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