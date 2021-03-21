Акция под ОП: в "Слуге народа" призвали добиваться честного суда другими методами
14 нардепов из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, совершивших вечером 20 марта погром на Банковой.
Источник: сообщение Никиты Потураева в Facebook
Детали: В обращении говорится, что представители фракции СН "возмущены экстремистским характером, который приобрела протестная акция у здания Офиса президента", и осуждают акты вандализма, совершенные отдельными митингующими.
Также отмечается, что залогом освобождения несправедливо обвиненных или осужденных людей станет перезагрузки судебной системы и продолжение реформ правоохранительных органов. Парламентарии считают, что "именно на этом должны быть сконцентрированы усилия" гражданского общества и активистов.
Дословно: "Верховенство права и честного и справедливого правосудия в Украине следует добиваться весомыми и обоснованными требованиями, а не радикалистскими действиями и популистскими лозунгами.
Мы призываем наших коллег во власти принять во внимание необходимость ускорения работы по очистке судебной системы".
Нардепы, которые присоединились к обращению: Никита Потураев, Татьяна Цыба, Егор Чернев, Елизавета Богуцкая, Виктория Подгорная, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецький, Марина Бардина, Игорь Васильев, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая, Елена Шуляк, Дмитрий Костюк.
Напомним:
- Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
- В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
- 21 марта проход к зданию Офиса президента перекрыли правоохранители.