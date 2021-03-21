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Акция под ОП: в "Слуге народа" призвали добиваться честного суда другими методами

Воскресенье, 21 марта 2021, 12:36
Акция под ОП: в Слуге народа призвали добиваться честного суда другими методами

14 нардепов из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, совершивших вечером 20 марта погром на Банковой.

Источник: сообщение Никиты Потураева в Facebook

Детали: В обращении говорится, что представители фракции СН "возмущены экстремистским характером, который приобрела протестная акция у здания Офиса президента", и осуждают акты вандализма, совершенные отдельными митингующими.

Также отмечается, что залогом освобождения несправедливо обвиненных или осужденных людей станет перезагрузки судебной системы и продолжение реформ правоохранительных органов. Парламентарии считают, что "именно на этом должны быть сконцентрированы усилия" гражданского общества и активистов.

Дословно: "Верховенство права и честного и справедливого правосудия в Украине следует добиваться весомыми и обоснованными требованиями, а не радикалистскими действиями и популистскими лозунгами.

Мы призываем наших коллег во власти принять во внимание необходимость ускорения работы по очистке судебной системы".

Нардепы, которые присоединились к обращению: Никита Потураев, Татьяна Цыба, Егор Чернев, Елизавета Богуцкая, Виктория Подгорная, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецький, Марина Бардина, Игорь Васильев, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая, Елена Шуляк, Дмитрий Костюк.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Слуга народаСтерненкосудмитинги
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