"Слуги" ініціюють засідання Ради через вандалізм під ОП

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій, що сталися у суботу біля Офісу президента.

Джерело: заява фракції

Дослівно: "Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Деталі: Фракція вимагає від правоохоронних органів "негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку".

"Також звертаємося з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб", - додали у фракції.

Окремо представники "Слуги народу" вимагають кваліфікувати участь у даній акції народних депутатів.

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