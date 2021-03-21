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"Слуги" ініціюють засідання Ради через вандалізм під ОП

Неділя, 21 березня 2021, 15:02
Слуги ініціюють засідання Ради через вандалізм під ОП
фото з сайту "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій, що сталися у суботу біля Офісу президента.

Джерело: заява фракції

Дослівно: "Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Деталі: Фракція вимагає від правоохоронних органів "негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку".

"Також звертаємося з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб", - додали у фракції.

Окремо представники "Слуги народу" вимагають кваліфікувати участь у даній акції народних депутатів.

Передісторія:

  • В суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • Деякі нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Українська правда

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Теми: Слуга народуОфіс президентаакціїСтерненкоВерховна Рада
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