Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуги" ініціюють засідання Ради через вандалізм під ОП

Неділя, 21 березня 2021, 16:02
фото з сайту "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій, що сталися у суботу біля Офісу президента.

Джерело: заява фракції

Дослівно: "Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Деталі: Фракція вимагає від правоохоронних органів "негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку".

"Також звертаємося з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб", - додали у фракції.

Окремо представники "Слуги народу" вимагають кваліфікувати участь у даній акції народних депутатів.

Передісторія:

  • В суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • Деякі нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Українська правда
Теми: Слуга народуОфіс президентаакціїСтерненкоВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Слуга народу
Акція під ОП: у "Слузі народу" закликали добиватися чесного суду іншими методами
"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра"
У "Слузі народу" заявляють, що що ОПЗЖ і "Батьківщина" блокують законопроєкти про євробляхи
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...