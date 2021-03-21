"Слуги" ініціюють засідання Ради через вандалізм під ОП
Фракція "Слуга народу" ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій, що сталися у суботу біля Офісу президента.
Джерело: заява фракції
Дослівно: "Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".
Деталі: Фракція вимагає від правоохоронних органів "негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку".
"Також звертаємося з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб", - додали у фракції.
Окремо представники "Слуги народу" вимагають кваліфікувати участь у даній акції народних депутатів.
Передісторія:
- В суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
- У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
- Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
- Деякі нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.