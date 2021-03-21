"Слуги" инициируют заседание Рады из-за вандализма под ОП
Фракция "Слуга народа" инициирует проведение в кратчайшие сроки внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения событий, произошедших в субботу возле Офиса президента.
Источник: заявление фракции
Дословно: "Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления с оценками данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.".
Детали: Фракция требует от правоохранительных органов "немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба".
"Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами людей", - добавили во фракции.
Отдельно представители "Слуги народа" требуют квалифицировать участие в данной акции народных депутатов.
Предыстория:
- В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
- В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
- Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.
- Некоторые нардепы из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, которые вечером 20 марта совершили погром на Банковой.