Украинская делегация в ТКГ покинула стол переговоров из-за "экспертки" Пироговой

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вышла из-за стола переговоров, потому что к заседанию ТКГ несмотря на предупреждения Россия привлекла осужденную за терроризм "експертку" Майю Пирогову.

Источник: представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24"

Прямая речь Гармаша: "Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда мы предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм.

Россия об этом знала, но, на мониторе появился этот человек (Майя Пирогова). Поэтому мы встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, осужденные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем".

Детали: Сообщается, что на последнем заседании почти 5 часов в различных режимах - в трехстороннем, затем в пятистороннем, затем в полном составе делегациями - в ТКГ обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе.

Предыстория: