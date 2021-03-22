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Украинская делегация в ТКГ покинула стол переговоров из-за "экспертки" Пироговой

Понедельник, 22 марта 2021, 02:30
Украинская делегация в ТКГ покинула стол переговоров из-за экспертки Пироговой

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вышла из-за стола переговоров, потому что к заседанию ТКГ несмотря на предупреждения Россия привлекла осужденную за терроризм "експертку" Майю Пирогову.

Источник: представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24"

Прямая речь Гармаша: "Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда мы предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм.

Россия об этом знала, но, на мониторе появился этот человек (Майя Пирогова). Поэтому мы встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, осужденные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем".

Детали: Сообщается, что на последнем заседании почти 5 часов в различных режимах - в трехстороннем, затем в пятистороннем, затем в полном составе делегациями - в ТКГ обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе.

Предыстория:

  • В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. "ДНР", а с 2015 года возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР", но потом была уволена. 26 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам заключения.
  • В январе 2021 года Россия самостоятельно расширила свою делегацию в ТКГ "общественными советниками" с ОРДЛО. Россияне подключили к ТКГ донецких коллаборационистов Майю Пирогову и Владислава Тепличко, а из Луганска - Оксану Дибас и Юрия Барбашева.
  • В марте Украина попросила отлучить Пирогову от встречи политической подгруппы ТКГ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГРосcия
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