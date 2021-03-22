Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ – на 9-му місці в Україні за кількістю недільних випадків COVID

Понеділок, 22 березня 2021, 08:56
Київ – на 9-му місці в Україні за кількістю недільних випадків COVID
DW

У Києві в неділю 21 березня коронавірус підтвердився у 349 осіб, 42 хворих госпіталізували, померли 20 пацієнтів, одужали 492 жителі столиці.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко у Telegram і статистика МОЗ

Деталі:  Київ уже традиційно після неділі показує кращу епідемічну ситуацію, але згодом знову потрапляє в антилідери серед регіонів України за добовим приростом хворих.

На даний момент столиця на 9-му місці (349 випадків) у цьому переліку, гірша ситуація у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557), Вінницькій (513), Харківській (456), Дніпропетровській (455) та Чернівецькій (384) областях. 

Найбільше випадків захворювання за останню добу виявили в таких районах столиці: Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41).

 

Серед нових хворих: 199 жінок віком від 19 до 90 років, 131 чоловік віком від 18 до 83 років, 12 дівчаток від 5 до 17 років, 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

За весь час пандемії в Києві виявили 152 986 випадків коронавірусної хвороби, з них 3 082 були летальними, а 101 944 кин подолали коронавірус.

Нагадаємо: Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилено карантин через погіршення епідемічної ситуації.

Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: