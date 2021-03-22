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Київ – на 9-му місці в Україні за кількістю недільних випадків COVID

Понеділок, 22 березня 2021, 09:56
DW

У Києві в неділю 21 березня коронавірус підтвердився у 349 осіб, 42 хворих госпіталізували, померли 20 пацієнтів, одужали 492 жителі столиці.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко у Telegram і статистика МОЗ

Деталі:  Київ уже традиційно після неділі показує кращу епідемічну ситуацію, але згодом знову потрапляє в антилідери серед регіонів України за добовим приростом хворих.

На даний момент столиця на 9-му місці (349 випадків) у цьому переліку, гірша ситуація у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557), Вінницькій (513), Харківській (456), Дніпропетровській (455) та Чернівецькій (384) областях. 

Найбільше випадків захворювання за останню добу виявили в таких районах столиці: Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41).

 

Серед нових хворих: 199 жінок віком від 19 до 90 років, 131 чоловік віком від 18 до 83 років, 12 дівчаток від 5 до 17 років, 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

За весь час пандемії в Києві виявили 152 986 випадків коронавірусної хвороби, з них 3 082 були летальними, а 101 944 кин подолали коронавірус.

Нагадаємо: Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилено карантин через погіршення епідемічної ситуації.

Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Олена Рощенко, УП
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019епідемія


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