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Киев – на 9-м месте в Украине по количеству воскресных случаев COVID

Понедельник, 22 марта 2021, 09:56
DW

В Киеве в воскресенье 21 марта коронавирус подтвердился у 349 человек, 42 больных госпитализировали, умерли 20 пациентов, выздоровели 492 жителя столицы.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram и статистика МОЗ

Детали: Киев уже традиционно после воскресенья показывает более хорошую эпидемическую ситуацию, но впоследствии снова попадает в антилидеры среди регионов Украины по суточному приросту больных. 

На данный момент столица на 9-м месте (349 случаев) в этом перечне, хуже ситуация во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557), Винницкой (513), Харьковской (456), Днепропетровской (455) и Черновицкой (384) областях.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в таких районах столицы: Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41).

 

Среди новых больных: 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 83 лет, 12 девочек от 5 до 17 лет, 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

За все время пандемии в Киеве обнаружили 152 986 случаев коронавирусной болезни, из них 3 082 были летальными, а 101 944 киевляна преодолели коронавирус.

Напомним: С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

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Алена Рощенко, УП
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019эпидемия


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