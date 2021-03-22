Ще одного суддю засудили за хабар: ВАКС дав 5 років в'язниці 

Вищий антикорупційний суд визнав суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура винним в одержанні неправомірної вигоди, його засуджено до 5 років позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посаду та конфіскації майна.

Джерело: рішення колегії суддів ВАКС під головуванням Лесі Федорак, оголошене на засіданні онлайн 22 березня, "Слово і діло"

Дослівно суд: "Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України".

Деталі: Судді з Закарпаття визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням обіймати посаду судді протягом 3 років. Крім того, судді вирішили конфіскувати все майно, яке належить Гайдуру.

Оголошення вироку судді Гайдуру

5 лютого Гайдура викрили на "гарячому" під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Детективи Національного антикорупційного бюро діяли під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Закарпатській області.

Слідство встановило, що Гайдур "висловив прохання надати" 15 тисяч за задоволення цивільного позову та одержав ці кошти від фізичної особи.

18 лютого Суд визначив Гайдуру 168 160 грн застави як запобіжний захід. Також на суддю поклали низку обов'язків, зокрема: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання; не відлучатися з місця проживання без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками; здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

25 лютого суддя вніс заставу.

Того ж дня Вища рада правосуддя відсторонила Гайдура від здійснення правосуддя.

Цьому передувало: