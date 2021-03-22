Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одного суддю засудили за хабар: ВАКС дав 5 років в'язниці 

Понеділок, 22 березня 2021, 10:16
Ще одного суддю засудили за хабар: ВАКС дав 5 років в'язниці 
Фото Олега Новікова, "Слово і Діло"

Вищий антикорупційний суд визнав суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура винним в одержанні неправомірної вигоди, його засуджено до 5 років позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посаду та конфіскації майна.

Джерело: рішення колегії суддів ВАКС під головуванням Лесі Федорак, оголошене на засіданні онлайн 22 березня, "Слово і діло"

Дослівно суд: "Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України".

Деталі: Судді з Закарпаття визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням обіймати посаду судді протягом 3 років. Крім того, судді вирішили конфіскувати все майно, яке належить Гайдуру.

 
Оголошення вироку судді Гайдуру

5 лютого Гайдура викрили на "гарячому" під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. 

Детективи Національного антикорупційного бюро діяли під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Закарпатській області.

Слідство встановило, що Гайдур "висловив прохання надати" 15 тисяч за задоволення цивільного позову та одержав ці кошти від фізичної особи.

18 лютого Суд визначив Гайдуру 168 160 грн застави як запобіжний захід. Також на суддю поклали низку обов'язків, зокрема: прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання; не відлучатися з місця проживання без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками; здати закордонні паспорти й носити електронний браслет. 

25 лютого суддя вніс заставу. 

Того ж дня Вища рада правосуддя відсторонила Гайдура від здійснення правосуддя.

Цьому передувало: 

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судАнтикорупційна прокуратурахабарсудЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: