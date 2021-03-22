Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Еще одного судью осудили за взятку: ВАКС дал 5 лет тюрьмы

Понедельник, 22 марта 2021, 11:16
Фото Олега Новикова, "Слово и Дело"

Высший антикоррупционный суд признал судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура виновным в получении неправомерной выгоды, он приговорен к 5 годам лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должность и конфискации имущества.

Источник: решение коллегии судей ВАКС под председательством Леси Федорак, объявленное на заседании онлайн 22 марта, "Слово и дело"

Дословно суд: "Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Судье из Закарпатья определили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением занимать должность судьи в течение 3 лет. Кроме того, судьи постановили конфисковать все имущество, которое принадлежит Гайдуру.

 
Оглашение приговора судье Гайдуру

5 февраля Гайдура поймали на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Детективы Национального антикоррупционного бюро действовали под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области.

Следствие установило, что Гайдур "попросил предоставить" 15 тысяч за удовлетворение гражданского иска и получил эти средства от физического лица.

18 февраля Суд определил Гайдур 168160 грн залога в качестве меры пресечения. Также на судью наложили ряд обязанностей, в частности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

25 февраля судья внес залог.

В тот же день Высший совет правосудия отстранил Гайдура от вершения правосудия.

Этому предшествовало:

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзяткасудЗакарпатье


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко

инфографикаЕще две области официально станут "красными"

"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков

"Стены сдачи не дают": Разумков о событиях на Банковой

фото, видеоФасад Офиса президента начали отмывать от граффити

ФотоКанализационный люк влетел в машину и убил ребенка во Львове

Все новости...
Антикоррупционный суд
Высока угроза признания ВАКС и спецконфискации неконституционными – глава НАПК
Судье дали 3,5 года тюрьмы за взятку
Дело ОАСК: суд прекратил производство, пока не найдут Вовка
Последние новости
21:07
Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко
20:49
ЕБРР прокредитует Dragon Capital на $12 млн
20:30
Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде
20:12
Курс гривни к доллару усилился
19:55
Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов
19:43
Посредник ЕС возвращается в Грузию для переговоров по выходу из кризиса
19:28
НБУ не согласовал члена правления Ощадбанка Буца, его назначили главой департамента
19:15
Боевики 5 раз нарушили "тишину", ВСУ стреляли в ответ
18:59
инфографика"Доступная ипотека под 7%": за первые три недели выдали только 20 кредитов
18:44
фотоВо время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения
Все новости...