Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одного судью осудили за взятку: ВАКС дал 5 лет тюрьмы

Понедельник, 22 марта 2021, 10:16
Еще одного судью осудили за взятку: ВАКС дал 5 лет тюрьмы
Фото Олега Новикова, "Слово и Дело"

Высший антикоррупционный суд признал судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура виновным в получении неправомерной выгоды, он приговорен к 5 годам лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должность и конфискации имущества.

Источник: решение коллегии судей ВАКС под председательством Леси Федорак, объявленное на заседании онлайн 22 марта, "Слово и дело"

Дословно суд: "Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Судье из Закарпатья определили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением занимать должность судьи в течение 3 лет. Кроме того, судьи постановили конфисковать все имущество, которое принадлежит Гайдуру.

 
Оглашение приговора судье Гайдуру

5 февраля Гайдура поймали на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Детективы Национального антикоррупционного бюро действовали под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области.

Следствие установило, что Гайдур "попросил предоставить" 15 тысяч за удовлетворение гражданского иска и получил эти средства от физического лица.

18 февраля Суд определил Гайдур 168160 грн залога в качестве меры пресечения. Также на судью наложили ряд обязанностей, в частности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

25 февраля судья внес залог.

В тот же день Высший совет правосудия отстранил Гайдура от вершения правосудия.

Этому предшествовало:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзяткасудЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: