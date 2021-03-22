Еще одного судью осудили за взятку: ВАКС дал 5 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд признал судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура виновным в получении неправомерной выгоды, он приговорен к 5 годам лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должность и конфискации имущества.

Источник: решение коллегии судей ВАКС под председательством Леси Федорак, объявленное на заседании онлайн 22 марта, "Слово и дело"

Дословно суд: "Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Судье из Закарпатья определили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением занимать должность судьи в течение 3 лет. Кроме того, судьи постановили конфисковать все имущество, которое принадлежит Гайдуру.

Оглашение приговора судье Гайдуру

5 февраля Гайдура поймали на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Детективы Национального антикоррупционного бюро действовали под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области.

Следствие установило, что Гайдур "попросил предоставить" 15 тысяч за удовлетворение гражданского иска и получил эти средства от физического лица.

18 февраля Суд определил Гайдур 168160 грн залога в качестве меры пресечения. Также на судью наложили ряд обязанностей, в частности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

25 февраля судья внес залог.

В тот же день Высший совет правосудия отстранил Гайдура от вершения правосудия.

Этому предшествовало: