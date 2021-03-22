Члени Кабміну засудили вандалізм під Офісом президента

Кабінет міністрів засудив неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня та закликав українців реалізовувати своє законне право на протест виключно у мирний спосіб.

Джерело: заява міністрів на сайті Урядовий портал

Дослівно: "Конституція України гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації. Таке право — один зі стовпів сучасної представницької демократії.

Водночас члени Кабінету міністрів України рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту.

Неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб".

Деталі: Міністри зазначили, що очікують від МВС та СБУ розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки.

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