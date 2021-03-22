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Члени Кабміну засудили вандалізм під Офісом президента

Понеділок, 22 березня 2021, 10:54
Члени Кабміну засудили вандалізм під Офісом президента

Кабінет міністрів засудив неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня та закликав українців реалізовувати своє законне право на протест виключно у мирний спосіб.

Джерело: заява міністрів на сайті Урядовий портал

Дослівно: "Конституція України гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації. Таке право — один зі стовпів сучасної представницької демократії. 

Водночас члени Кабінету міністрів України рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту. 

Неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб". 

Деталі: Міністри зазначили, що очікують від МВС та СБУ розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки.

Передісторія:

  • Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • Деякі нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.
  • Фракція "Слуга народу" заявила, що ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду та оцінки подій 20 березня.

Українська правда

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