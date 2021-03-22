Члены Кабмина осудили вандализм под Офисом президента
Кабинет министров осудил неправомерные действия, которые состоялись под Офисом президента 20 марта и призвал украинцев реализовывать свое законное право на протест исключительно мирным путем.
Источник: заявление министров на сайте Правительственный портал
Дословно: "Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии.
В то же время члены Кабинета министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.
Неправомерные действия, которые имели место под Офисом президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем".
Детали: Министры отметили, что ожидают от МВД и СБУ расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
- В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
- Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.
- Некоторые нардепы из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, которые вечером 20 марта совершили погром на Банковой.
- Фракция "Слуга народа" заявила, что инициирует проведение в кратчайшие сроки внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения и оценки событий 20 марта.