Члены Кабмина осудили вандализм под Офисом президента

Кабинет министров осудил неправомерные действия, которые состоялись под Офисом президента 20 марта и призвал украинцев реализовывать свое законное право на протест исключительно мирным путем.

Источник: заявление министров на сайте Правительственный портал

Дословно: "Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии.

В то же время члены Кабинета министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.

Неправомерные действия, которые имели место под Офисом президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем".

Детали: Министры отметили, что ожидают от МВД и СБУ расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки.

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