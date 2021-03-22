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Розмова Байдена і Путіна в понеділок не планується – Кремль

Понеділок, 22 березня 2021, 12:11
Фото РБК

У Кремлі заявили, що телефонна розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в понеділок не планується, оскільки немає готовності американської сторони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ні, сьогодні (22 березня – ред.) немає такого в планах".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів щодо причини цього, Пєсков заявив, що, наскільки він розуміє, "не було готовності американської сторони".

Передісторія:

  • У доповіді американської розвідки повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах.
  • В інтерв’ю ABC News президент США Джо Байден підтвердив, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.
  • В Росії забагли вибачень від Байдена за ці слова.
  • Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "дуже поганими висловлюваннями" слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю.

Теми: РосіяСШАПутінБайден


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