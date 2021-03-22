Розмова Байдена і Путіна в понеділок не планується – Кремль

У Кремлі заявили, що телефонна розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в понеділок не планується, оскільки немає готовності американської сторони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ні, сьогодні (22 березня – ред.) немає такого в планах".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів щодо причини цього, Пєсков заявив, що, наскільки він розуміє, "не було готовності американської сторони".

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