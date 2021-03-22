Разговор Байдена и Путина в понедельник не планируется – Кремль

В Кремле заявили, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в понедельник не планируется, поскольку нет готовности американской стороны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Нет, сегодня (22 марта – ред.) нет такого в планах".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов относительно причины этого, Песков заявил, что, насколько он понимает, "не было готовности американской стороны".

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