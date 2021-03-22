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Разговор Байдена и Путина в понедельник не планируется – Кремль

Понедельник, 22 марта 2021, 11:11
Разговор Байдена и Путина в понедельник не планируется – Кремль
Фото РБК

В Кремле заявили, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в понедельник не планируется, поскольку нет готовности американской стороны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Нет, сегодня (22 марта – ред.) нет такого в планах".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов относительно причины этого, Песков заявил, что, насколько он понимает, "не было готовности американской стороны".

Предыстория:

  • В докладе американской разведки сообщалось, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
  • В интервью ABC News президент США Джо Байден подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.
  • В России потребовали извинений от Байдена эти слова.
  • Позже пресс-секретарь президента Росси  Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

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Темы: РосcияСШАПутинБайден
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