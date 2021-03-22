Разговор Байдена и Путина в понедельник не планируется – Кремль
Понедельник, 22 марта 2021, 11:11
В Кремле заявили, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в понедельник не планируется, поскольку нет готовности американской стороны.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Нет, сегодня (22 марта – ред.) нет такого в планах".
Детали: На уточняющий вопрос журналистов относительно причины этого, Песков заявил, что, насколько он понимает, "не было готовности американской стороны".
Предыстория:
- В докладе американской разведки сообщалось, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
- В интервью ABC News президент США Джо Байден подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.
- В России потребовали извинений от Байдена эти слова.
- Позже пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.