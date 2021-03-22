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Путін назвав дивною заяву, що Євросоюзу "Спутник" не потрібен

Понеділок, 22 березня 2021, 16:06

Президент Росії Владімір Путін назвав дивною заяву єврокомісара Тьєрі Бретона, що ЄС "абсолютно не потрібна" російська вакцина "Спутник V".

Заяву Путін озвучив на онлайн-нараді з питань вакцинації проти коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Один з відповідальних працівників Єврокомісії заявив, що нам не потрібен "Спутник V". Дивна заява. Ми нічого нікому не нав'язуємо", - сказав Путін.

Він зазначив, що Росія подала офіційну заявку щодо затвердження вакцини в Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) в кінці січня і лише 4 березня прийшло рішення про початок її розгляду.

"У зв'язку з цим знаєте, що хочеться сказати? Ми нічого нікому не нав'язуємо, але коли такі заяви ми чуємо від офіційних осіб, виникає питання: чиї інтереси захищають і представляють ці люди - інтереси якихось фармацевтичних компаній чи інтереси громадян європейських країн", - сказав Путін.

Він додав, що "інтерес до нашої вакцини проявляють все більше держав по всьому світу".

У інтерв’ю телеканалу TF1 єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС затвердив вже чотири вакцини для використання, тож йому буде абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".

"У нас є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті", - сказав Бретон.

За його словами, зараз необхідно, щоб затверджені вакцини вироблялися та масово вводилися людям.

Раніше цього місяця Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу вакцини "Спутник V", яка може завершитися затвердженням препарату для використання у 27 країнах-членах Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини "Спутник V".

Теми: ПутінЄССпутник Vвакцинація


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