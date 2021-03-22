Путін назвав дивною заяву, що Євросоюзу "Спутник" не потрібен

Президент Росії Владімір Путін назвав дивною заяву єврокомісара Тьєрі Бретона, що ЄС "абсолютно не потрібна" російська вакцина "Спутник V".

Заяву Путін озвучив на онлайн-нараді з питань вакцинації проти коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Один з відповідальних працівників Єврокомісії заявив, що нам не потрібен "Спутник V". Дивна заява. Ми нічого нікому не нав'язуємо", - сказав Путін.

Він зазначив, що Росія подала офіційну заявку щодо затвердження вакцини в Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) в кінці січня і лише 4 березня прийшло рішення про початок її розгляду.

"У зв'язку з цим знаєте, що хочеться сказати? Ми нічого нікому не нав'язуємо, але коли такі заяви ми чуємо від офіційних осіб, виникає питання: чиї інтереси захищають і представляють ці люди - інтереси якихось фармацевтичних компаній чи інтереси громадян європейських країн", - сказав Путін.

Він додав, що "інтерес до нашої вакцини проявляють все більше держав по всьому світу".

У інтерв’ю телеканалу TF1 єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС затвердив вже чотири вакцини для використання, тож йому буде абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".

"У нас є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті", - сказав Бретон.

За його словами, зараз необхідно, щоб затверджені вакцини вироблялися та масово вводилися людям.

Раніше цього місяця Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу вакцини "Спутник V", яка може завершитися затвердженням препарату для використання у 27 країнах-членах Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини "Спутник V".