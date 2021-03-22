Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин назвал странным заявление, что Евросоюзу "Спутник" не нужен

Понедельник, 22 марта 2021, 15:06
Путин назвал странным заявление, что Евросоюзу Спутник не нужен

Президент России Владимир Путин назвал странным заявление еврокомиссара Тьерри Бретона, что ЕС "абсолютно не нужна" российская вакцина "Спутник V".

Заявление Путин озвучил на онлайн-совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен" Спутник V ". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия подала официальную заявку на утверждение вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в конце января и только 4 марта пришло решение о начале его рассмотрения.

"В связи с этим знаете, что хочется сказать? Мы ничего никому не навязываем, но когда такие заявления мы слышим от официальных лиц, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди - интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран", - сказал Путин.

Он добавил, что "интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру".

В интервью телеканалу TF1 еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС утвердил уже четыре вакцины для использования, поэтому ему совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".

"У нас есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал Бретон.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы утвержденные вакцины производились и массово вводились людям.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", которая может завершиться утверждением препарата для использования в 27 странах-членах Евросоюза.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЕССпутник Vвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: