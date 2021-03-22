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Путин назвал странным заявление, что Евросоюзу "Спутник" не нужен

Понедельник, 22 марта 2021, 16:06

Президент России Владимир Путин назвал странным заявление еврокомиссара Тьерри Бретона, что ЕС "абсолютно не нужна" российская вакцина "Спутник V".

Заявление Путин озвучил на онлайн-совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен" Спутник V ". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия подала официальную заявку на утверждение вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в конце января и только 4 марта пришло решение о начале его рассмотрения.

"В связи с этим знаете, что хочется сказать? Мы ничего никому не навязываем, но когда такие заявления мы слышим от официальных лиц, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди - интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран", - сказал Путин.

Он добавил, что "интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру".

В интервью телеканалу TF1 еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС утвердил уже четыре вакцины для использования, поэтому ему совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".

"У нас есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал Бретон.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы утвержденные вакцины производились и массово вводились людям.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", которая может завершиться утверждением препарата для использования в 27 странах-членах Евросоюза.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".

Темы: ПутинЕССпутник Vвакцинация


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