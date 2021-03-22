"Стіни здачі не дають": Разумков про події на Банковій

Спікер парламенту Дмитро Разумков критикою відреагував на акцію на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка, під час якої мітингувальники розбили вікна будівлі Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

Джерело: Разумков під час брифінгу у Брюсселі

Пряма мова Разумкова: "Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією. Але це не означає, що можна робити все, що заманеться. Оскільки твої права закінчуються там, де починаються права іншого.

Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно, державне чи особисте, це неповага в першу чергу до себе чи до своєї держави.

Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції, а інституції треба поважати і точно не треба виміщувати свою незадоволеність тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають".

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