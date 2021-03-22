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"Стіни здачі не дають": Разумков про події на Банковій

Понеділок, 22 березня 2021, 17:34
фото: Ельдар Сарахман, УП

Спікер парламенту Дмитро Разумков критикою відреагував на акцію на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка, під час якої мітингувальники розбили вікна будівлі Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

Джерело: Разумков під час брифінгу у Брюсселі

Пряма мова Разумкова: "Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією. Але це не означає, що можна робити все, що заманеться. Оскільки твої права закінчуються там, де починаються права іншого.

Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно, державне чи особисте, це неповага в першу чергу до себе чи до своєї держави.

Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції, а інституції треба поважати і точно не треба виміщувати свою незадоволеність тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають".

Передісторія:

  • У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Роман Петренко, УП
Теми: Разумков ДмитроСтерненкоОфіс президента


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