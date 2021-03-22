Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Стіни здачі не дають": Разумков про події на Банковій

Понеділок, 22 березня 2021, 16:34
Стіни здачі не дають: Разумков про події на Банковій
фото: Ельдар Сарахман, УП

Спікер парламенту Дмитро Разумков критикою відреагував на акцію на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка, під час якої мітингувальники розбили вікна будівлі Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

Джерело: Разумков під час брифінгу у Брюсселі

Пряма мова Разумкова: "Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією. Але це не означає, що можна робити все, що заманеться. Оскільки твої права закінчуються там, де починаються права іншого.

Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно, державне чи особисте, це неповага в першу чергу до себе чи до своєї держави.

Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції, а інституції треба поважати і точно не треба виміщувати свою незадоволеність тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають".

Передісторія:

  • У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСтерненкоОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: