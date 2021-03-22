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"Стены сдачи не дают": Разумков о событиях на Банковой

Понедельник, 22 марта 2021, 17:34

Спикер парламента Дмитрий Разумков критикой отреагировал на акцию в поддержку заключенного Сергея Стерненко, во время которой митингующие разбили окна здания Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

Источник: Разумков во время брифинга в Брюсселе

Прямая речь Разумкова: "Я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией.  Но это не значит, что можно делать все, что заблагорассудится. Поскольку твои права заканчиваются там, где начинаются права другого.

Если мы будем позволять себе портить любое имущество, государственное или личное, это неуважение в первую очередь к себе или к своему государству.

Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах, а институты надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают".

Предыстория:

  • В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
  • Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.
  • Фасад здания Офиса президента вечером 22 марта начали чистить от граффити.

Роман Петренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийСтерненкоОфис президента


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