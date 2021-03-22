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Фасад Офісу президента почали відмивати від графіті

Понеділок, 22 березня 2021, 16:19
Фасад Офісу президента почали відмивати від графіті
Ельдар Сарахман, УП

Фасад будівлі Офісу президента почали чистити від графіті, залишених протестувальниками під час акції на захист Сергія Стерненка, якого суд першої інстанції засудив до 7 років ув’язнення за розбій.

Джерело: "Українська правда"

Пряма мова директора клінінгової компанії Сергія Козолупа: "Сьогодні знайшли технологію, спробували на окремому фрагменті. Завтра основна чистка".

 
фото: Ельдар сарахман, уп

Деталі: Кореспондент УП поспілкувався з представником клінінгової компанії на місці подій. Термін виконання робіт Козолуп оцінює в 4 дні.

На питання про оцінювальну вартість робіт останній сказав: "Ну точно не 2 мільйони".

В Офісі президента водночас УП сказали, що чисткою території на Банковій та будіві ОП займається Державне управління справами. Мовляв, ДУС зараз шукає компанію, яка буде займатися очисткою. Наразі заявки подали 6-7 компаній. 22 березня на Банкову приїхали представники різних компаній, які вивчали обсяг робіт, і чи зможуть взагалі відчистити.

В ОП також уточнили, в 2 млн оцінили не саму чистку, а всі роботи - включно з заміною рам та дверей. Наразі фахівці уточнюють обсяг збитків через 1 розбите та 14 залитих фарбою вікон на першому поверсі, пошкодження кількох дверей, спалене вікно другого поверху та займання на горищі через потрапляння феєрверків. Розраховують, що сама чистка обійдеться близько 300 тисяч гривень.

Передісторія:

  • Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента у пресслужбі ОП попередньо оцінили в 2 млн гривень. 
  • Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.
  • У справі про напад на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка та Руслана Демчука одеський суд 23 лютого 2021 року засудив до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна. Захист Стерненка планує планує подати апеляцію на вирок 23 березня.

Знати більше:  Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Ельдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїОфіс президента
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